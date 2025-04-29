FromSoftware ha annunciato i requisiti PC per Elden Ring Nightreign, indicando le specifiche minime e consigliate prima del lancio previsto per il 30 maggio.

Annunciato durante i The Game Awards 2024, l’attesa per Elden Ring Nightreign sta per finire. Lo spin-off del pluripremiato titolo di FromSoftware si distingue dall’originale del 2022 per la sua forte enfasi sull’azione cooperativa, abbandonando la struttura prettamente single-player. Con l’uscita fissata per il prossimo mese, FromSoftware ha ora reso noti i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC del gioco.

Requisiti minimi:

  • Sistema Operativo: Windows 10
  • CPU: Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5 5500
  • RAM: 12 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB
  • DirectX: Versione 12
  • Spazio su disco: 30 GB

Requisiti consigliati:

  • Sistema Operativo: Windows 11
  • CPU: Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600
  • RAM: 16 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB
  • DirectX: Versione 12
  • Spazio su disco: 30 GB
elden ring nightreign ufficiali i requisiti pc 1

Un dettaglio interessante è lo spazio di archiviazione richiesto: solo 30 GB, esattamente la metà rispetto ai 60 GB necessari per l’Elden Ring originale. La riduzione è probabilmente dovuta a una mappa di gioco più circoscritta e a specifiche ottimizzazioni per la natura cooperativa e a sessioni rapide del titolo.

Elden Ring Nightreign propone un’esperienza multigiocatore unica: ogni partita si svolge nell’arco di tre serate, per una durata stimata tra i 30 e i 45 minuti. I giocatori, in solitaria o formando una squadra, dovranno scegliere tra otto classi distinte e sopravvivere combattendo su una mappa che si restringe progressivamente, in uno stile che ricorda i Battle Royale, fino ad affrontare un potente boss finale. L’uscita di Elden Ring Nightreign è confermata per il 30 maggio 2025. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (via Steam).

Nel frattempo, arriva una notizia che sottolinea l’incredibile popolarità del franchise: FromSoftware ha annunciato tramite il suo profilo ufficiale X che l’originale Elden Ring ha superato lo straordinario traguardo di 30 milioni di unità vendute in tutto il mondo, cogliendo l’occasione per ringraziare la vasta community di fan.

Fonte
Articolo precedenteSony esamina un percorso autonomo per i sensori fotografici
Articolo successivoIn che modo la ricerca inversa delle immagini ci aiuta a gestire le minacce digitali?
Team CEOTECH
Team CEOTECH
https://www.ceotech.it/
La tecnologia dovrebbe arricchire la vita delle persone oltre a tutelare il pianeta.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE