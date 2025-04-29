FromSoftware ha annunciato i requisiti PC per Elden Ring Nightreign, indicando le specifiche minime e consigliate prima del lancio previsto per il 30 maggio.
Annunciato durante i The Game Awards 2024, l’attesa per Elden Ring Nightreign sta per finire. Lo spin-off del pluripremiato titolo di FromSoftware si distingue dall’originale del 2022 per la sua forte enfasi sull’azione cooperativa, abbandonando la struttura prettamente single-player. Con l’uscita fissata per il prossimo mese, FromSoftware ha ora reso noti i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC del gioco.
Requisiti minimi:
- Sistema Operativo: Windows 10
- CPU: Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 12 GB
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB
- DirectX: Versione 12
- Spazio su disco: 30 GB
Requisiti consigliati:
- Sistema Operativo: Windows 11
- CPU: Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 16 GB
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB
- DirectX: Versione 12
- Spazio su disco: 30 GB
Un dettaglio interessante è lo spazio di archiviazione richiesto: solo 30 GB, esattamente la metà rispetto ai 60 GB necessari per l’Elden Ring originale. La riduzione è probabilmente dovuta a una mappa di gioco più circoscritta e a specifiche ottimizzazioni per la natura cooperativa e a sessioni rapide del titolo.
Elden Ring Nightreign propone un’esperienza multigiocatore unica: ogni partita si svolge nell’arco di tre serate, per una durata stimata tra i 30 e i 45 minuti. I giocatori, in solitaria o formando una squadra, dovranno scegliere tra otto classi distinte e sopravvivere combattendo su una mappa che si restringe progressivamente, in uno stile che ricorda i Battle Royale, fino ad affrontare un potente boss finale. L’uscita di Elden Ring Nightreign è confermata per il 30 maggio 2025. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (via Steam).
Nel frattempo, arriva una notizia che sottolinea l’incredibile popolarità del franchise: FromSoftware ha annunciato tramite il suo profilo ufficiale X che l’originale Elden Ring ha superato lo straordinario traguardo di 30 milioni di unità vendute in tutto il mondo, cogliendo l’occasione per ringraziare la vasta community di fan.