FromSoftware ha annunciato i requisiti PC per Elden Ring Nightreign, indicando le specifiche minime e consigliate prima del lancio previsto per il 30 maggio.

Annunciato durante i The Game Awards 2024, l’attesa per Elden Ring Nightreign sta per finire. Lo spin-off del pluripremiato titolo di FromSoftware si distingue dall’originale del 2022 per la sua forte enfasi sull’azione cooperativa, abbandonando la struttura prettamente single-player. Con l’uscita fissata per il prossimo mese, FromSoftware ha ora reso noti i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC del gioco.

Requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5 5500

RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB o AMD Radeon RX 580 4 GB

o DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB

Requisiti consigliati:

Sistema Operativo: Windows 11

CPU: Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

o DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB

Un dettaglio interessante è lo spazio di archiviazione richiesto: solo 30 GB, esattamente la metà rispetto ai 60 GB necessari per l’Elden Ring originale. La riduzione è probabilmente dovuta a una mappa di gioco più circoscritta e a specifiche ottimizzazioni per la natura cooperativa e a sessioni rapide del titolo.

Elden Ring Nightreign propone un’esperienza multigiocatore unica: ogni partita si svolge nell’arco di tre serate, per una durata stimata tra i 30 e i 45 minuti. I giocatori, in solitaria o formando una squadra, dovranno scegliere tra otto classi distinte e sopravvivere combattendo su una mappa che si restringe progressivamente, in uno stile che ricorda i Battle Royale, fino ad affrontare un potente boss finale. L’uscita di Elden Ring Nightreign è confermata per il 30 maggio 2025. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (via Steam).

Nel frattempo, arriva una notizia che sottolinea l’incredibile popolarità del franchise: FromSoftware ha annunciato tramite il suo profilo ufficiale X che l’originale Elden Ring ha superato lo straordinario traguardo di 30 milioni di unità vendute in tutto il mondo, cogliendo l’occasione per ringraziare la vasta community di fan.