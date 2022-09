L’E3 2023, la più importante celebrazione mondiale dell’intrattenimento interattivo, farà il suo atteso ritorno al Los Angeles Convention Center nella seconda settimana di giugno.

All’inizio di luglio, ReedPop, la società dietro eventi come PAX, EGX, Star Wars Celebration e New York Comic Con, ha annunciato che assumerà l’organizzazione dell’E3 a partire dal 2023, confermando che l’evento continuerà.

Questa settimana, la società ha rivelato che la tradizionale fiera dei videogame si svolgerà dal 13 al 16 giugno 2023.

Con un nuovo format, le prime due giornate dell’E3 2023 (13-14 giugno) saranno riservate esclusivamente al business. La terza giornata (15 giugno) accoglierà visitatori business e consumatori, mentre l’ultima giornata (16 giugno) sarà dedicata ai consumatori.

La metà del Los Angeles Convention Center sarà interamente dedicata al business, con “stand più silenziosi e confortevoli” e aree per il networking. ReedPop spera anche di riaprire la Kentia Hall, un seminterrato che non viene utilizzato da alcuni anni, per scopi commerciali.

L’altra metà del LACC sarà “lo spettacolare E3 a cui sei abituato” e anche i primi due giorni saranno riservati ai soli visitatori business. Inoltre, l’E3 2023 presenterà un nuovo spazio per riunioni dedicato in cui i partecipanti possono connettersi utilizzando l’app E3 e tenere riunioni.

Gli organizzatori affermano inoltre che il “nuovo E3” sarà più accessibile per i giochi indie e per mostrare i titoli alla Concourse Hall e stanno anche pianificando elementi al di fuori del LACC, oltre a numerose presentazioni di videogiochi che si terranno durante questi giorni che i fan saranno in grado di guardare di persona o online.

Nel corso dei prossimi mesi avremo ulteriori dettagli sul prossimo e atteso evento E3 2023, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.