Nuove indiscrezioni indicano che DJI lancerà una fotocamera mirrorless full-frame il 15 settembre. Potrebbe avere un sensore da 44 MP e un attacco L-Mount.

La possibile nuova fotocamera mirrorless di DJI è oggetto di voci e indiscrezioni da quando il produttore di action camera e droni ha acquisito Hasselblad. Nuove speculazioni suggeriscono che la fotocamera full-frame di DJI potrebbe arrivare già il 15 settembre. Le recenti informazioni provengono da Andrea Pizzini, figura con una solida reputazione per le sue frequenti anticipazioni su Sony, il quale ha tuttavia incluso l’avvertenza sulla natura non del tutto concreta di tali indiscrezioni. DJI stessa ha alimentato l’attesa con l’anticipazione sull’arrivo imminente di un nuovo prodotto “misterioso”, annuncio successivo a quello della piattaforma per e-bike Avinox.

Precedenti speculazioni sulla fotocamera mirrorless full-frame DJI lasciavano intendere un design squadrato, con un corpo macchina in stile telemetro simile a quello della Sony FX-3. Il corpo macchina dovrebbe presentarsi leggermente più grande di quello della FX-3, quindi le sue dimensioni non saranno ridotte come quelle di una Panasonic Lumix S9. La sua concezione sarà maggiormente orientata alla fotografia rispetto sia alla FX-3 che alla S9, grazie all’integrazione di un mirino elettronico, il quale si presume sarà posizionato nell’angolo in alto a sinistra del dispositivo. La sua natura tradizionale la rende ideale per i fotografi, a differenza dei modelli specializzati per il video.

Le specifiche esatte al momento rimangono sconosciute, ma le indiscrezioni passate e le più recenti affermano che la fotocamera full-frame DJI sarà equipaggiata con tecnologia Hasselblad, in particolare con la rinomata scienza del colore del brand svedese, e adotterà un attacco L-Mount. DJI mantiene apparentemente il massimo riserbo sul progetto anche a livello interno, motivo per cui la fonte non ha potuto rivelare dettagli tecnici precisi. L’azienda possiede però già la tecnologia sviluppata per la Ronin 4D 8K, una fotocamera full-frame che dispone di un sensore da 44 MP, componente che sarebbe abbastanza facile da adattare al nuovo corpo macchina. Potrebbe anche essere impiegato con altrettanta facilità il sensore da 24 MP derivato dalla fotocamera 4K originale DJI Ronin 4D.

L’adozione di una delle due soluzioni per il sensore porrebbe la nuova fotocamera in una precisa posizione di mercato. L’eventuale scelta la metterebbe in netto svantaggio rispetto a fotocamere come la Nikon Z f e la Canon EOS R1, entrambe considerate dure concorrenti nel segmento di riferimento. Al momento non si sa ancora se la fotocamera full-frame DJI sarà dotata di sistema IBIS, ovvero la stabilizzazione dell’immagine integrata nel corpo macchina. Sarebbe una negligenza per una mirrorless di punta essere lanciata nel 2025 senza la tecnologia IBIS, un elemento ormai considerato standard per i prodotti di fascia alta e che ne influenzerebbe pesantemente la competitività sul campo. La mancanza di questa stabilizzazione potrebbe limitarne l’appetibilità per molti professionisti e appassionati del settore.