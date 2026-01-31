I nuovi droni DJI Lito 1 e X1 puntano a foto, video e controllo avanzato. Il Lito X1 integra rilevamento ostacoli 360°, memoria 42 GB e possibile 5G.

Le certificazioni depositate presso la FCC indicano chiaramente l’imminente arrivo sul mercato di una serie inedita di droni consumer sviluppati da DJI. Secondo il raport pubblicato da The New Camera, le documentazioni suggeriscono lo sviluppo di due prodotti distinti che portano i nomi di DJI Lito 1 e DJI Lito X1, i quali rappresentano le future scommesse tecnologiche del brand cinese. Le certificazioni contengono riferimenti precisi a nomi in codice interni e componenti che permettono di costruore con accuratezza la futura segmentazione commerciale della famiglia di droni, sebbene i dettagli provengano da obblighi normativi piuttosto che da annunci formali. Al momento, le informazioni provengono dai documenti ministeriali, che sostituiscono le comunicazioni ufficiali e mostrano dati tecnici e strategie di posizionamento dei nuovi modelli.

Il drone DJI Lito 1, registrato con il codice identificativo SS3-DGN12, rappresenta la proposta destinata alla fascia economica e si configura come il successore diretto del modello Mini 4K. Le specifiche tecniche rivelano una capacità storage di 22 GB, valore pensato per supportare sessioni di volo leggere finalizzate alla cattura di immagini e sequenze video senza necessità di post-produzione troppo elevate. Il prezzo di lancio previsto si attesta sulla soglia dei 330 dollari, fatto che rende il drone DJI una scelta accessibile per l’utenza che approccia per la prima volta il mondo del volo assistito con strumenti compatti. Nonostante la mancanza di dettagli approfonditi sul sensore ottico o sulle dinamiche di volo, l’hardware indicato nei documenti FCC conferma l’appartenenza del prodotto al segmento entry-level per un utilizzo prevalentemente amatoriale.

Il modello DJI Lito X1, catalogato con il codice SS3-DGP14, introduce delle novità interessanti e si propone come l’erede del Mini 5 Pro per quanto concerne le prestazioni elevate nel campo della videografia. La presenza del modulo SDR Transceiver 2 suggerisce l’adozione del sistema di trasmissione immagini O5 di nuova generazione, che permette il raggiungimento di distanze superiori ai 20 chilometri con una stabilità del segnale migliore rispetto alle tecnologie precedenti. Esistono inoltre indiscrezioni circa l’integrazione della connettività cellulare 5G attraverso la tecnologia SDR, sebbene la funzione non trovi ancora una conferma tra le righe delle certificazioni ufficiali analizzate. Il valore di mercato stimato per questa versione è di circa 759 dollari, cifra giustificata dalle ampie possibilità creative che il nuovo drone mette a disposizione dei creator.

Il sistema di protezione del DJI Lito X1 comprende un sistema di rilevamento ostacoli omnidirezionale a 360 gradi basato sull’impiego di lenti fisheye, un sensore LiDAR con raggio d’azione di 10 metri e un modulo a infrarossi integrato. Le funzioni includono il supporto ai comandi vocali avanzati come la frase “Ehi, decolla”, oltre alla possibilità di impartire istruzioni di volo tramite il riconoscimento dei movimenti e dei gesti dell’operatore. L’azienda prevede due diverse configurazioni: il modello base mantiene un peso inferiore ai 250 grammi con 30 minuti di autonomia, mentre la variante “Plus“ garantisce voli con durata fino a 50 minuti. La memoria di sistema raggiunge i 42 GB e assicura spazio sufficiente per la gestione di file video ad alta risoluzione. La scadenza degli accordi di riservatezza della FCC è fissata per il 25 maggio, ma il lancio effettivo dei prodotti sul mercato potrebbe avvenire tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile.