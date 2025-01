DeepSeek AI: più potente ed economico di ChatGPT! Ecco la nostra guida completa per smartphone, tablet e PC. Risparmia con l’open-source. Scoprilo ora!

I modelli di intelligenza artificiale (AI) stanno diventando sempre più comuni e svolgono una crescente varietà di compiti. Un esempio importante di questo progresso sono i chatbot, con la recente enfasi su DeepSeek. Oggi, continuando il nostro elenco di suggerimenti e tutorial, scopriremo come utilizzare questa intelligenza artificiale (AI) sul tuo smartphone, tablet o computer.

Cos’è e come funziona DeepSeek

DeepSeek, startup cinese di intelligenza artificiale, sta rivoluzionando il settore con i suoi modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) open source, DeepSeek-R1 e DeepSeek-R1-Zero. Questi modelli competono direttamente con giganti come ChatGPT, Gemini e Claude, distinguendosi per l’efficienza e le capacità di ragionamento avanzate. Fondata da Liang Wenfeng e finanziata unicamente da High-Flier, DeepSeek opera con un’indipendenza unica nel panorama tecnologico cinese, pur dovendo rispettare le normative governative.

L’ambizione di Wenfeng, guidata dalla curiosità, era creare un modello IA proprietario. Dopo aver acquistato 10.000 chip NVIDIA H100, ha formato un team di giovani talenti. Tuttavia, il ban statunitense sull’accesso ai chip NVIDIA ha imposto una sfida importante. DeepSeek ha risposto concentrandosi sull’efficienza nell’addestramento dei modelli. Dopo il rilascio di DeepSeek Coder nel 2023, l’azienda ha lanciato DeepSeek LLM a gennaio 2024. Il 2024 è stato un anno di progressi, culminato con DeepSeek v3 (671 miliardi di parametri) e l’annuncio a gennaio 2025 di DeepSeek-R1 e DeepSeek-R1-Zero, capaci di superare GPT-4 nel ragionamento.

Le innovazioni chiave di DeepSeek

Per ovviare alla carenza di GPU, DeepSeek ha ottimizzato l’architettura dei suoi modelli con schemi di comunicazione personalizzati, riduzione delle dimensioni dei campi e un uso innovativo dell’approccio mix-of-models. Le innovazioni principali includono:

MLA (Multi-head Latent Attention): migliora l’elaborazione dei dati identificando relazioni complesse in modo simile a un sistema a “più teste” che si concentrano su diverse parti dei dati.

migliora l’elaborazione dei dati identificando relazioni complesse in modo simile a un sistema a “più teste” che si concentrano su diverse parti dei dati. MoE (Mixture-of-Experts): attiva solo una frazione dei parametri del modello per ogni attività, riducendo i costi computazionali. Simile a un team di esperti in cui solo gli specialisti rilevanti sono coinvolti. In questo modo vengono attivati solo 37 miliardi dei 671 parametri del modello.

attiva solo una frazione dei parametri del modello per ogni attività, riducendo i costi computazionali. Simile a un team di esperti in cui solo gli specialisti rilevanti sono coinvolti. In questo modo vengono attivati solo 37 miliardi dei 671 parametri del modello. Distillazione: trasferisce le conoscenze da modelli più grandi a modelli più piccoli ed efficienti, rendendo l’IA più accessibile. Un processo simile a un insegnante che trasmette competenze a un allievo. Il processo ha portato alla creazione di sei modelli: Qwen 1,5B, 7B, 14B e 32B, e Llama 8B e 70B.

Sebbene queste tecnologie non siano del tutto nuove, la loro combinazione sinergica in DeepSeek rappresenta un risultato notevole nel campo dell’intelligenza artificiale.

Come utilizzare DeepSeek su smartphone, tablet e PC

DeepSeek ha recentemente fatto notizia dimostrandosi altrettanto competente o addirittura più competente – e più economico – del già affermato ChatGPT. Negli ultimi tempi l’app del modello AI è stata la più scaricata dall’App Store su iPhone, a dimostrazione della sua grande popolarità. Proprio come il suo grande rivale, DeepSeek può essere utilizzato sia sul computer, tramite browser, sia tramite la sua app per Android e iOS. Ma il modello cinese ha ancora in serbo una sorpresa!

Open source, DeepSeek può essere installato anche su una macchina locale, sia essa un server, un personal computer o anche un notebook. In questo modo puoi evitare le tariffe mensili ricorrenti di modelli come ChatGPT, senza consegnare i tuoi dati a grandi aziende (almeno per ora).

1. Come utilizzare DeepSeek sul Computer

Usare DeepSeek sul tuo smartphone, tablet o computer è semplice come usare ChatGPT: in effetti, è praticamente la stessa cosa. Sul tuo computer, tutto ciò che dovrai fare è accedere al sito web e creare un nuovo account. Su uno smartphone o un tablet il compito è lo stesso, ma tramite l’app AI ufficiale. Ecco i passaggi per utilizzare DeepSeek su un computer:

Vai su deepseek.com e clicca su Start Now. Verrai indirizzato alla pagina di accesso. Clicca su Sign up e completa la semplice registrazione con il tuo account email. Puoi anche accedere con il tuo account Google facendo clic su Log in with Google. Successivamente, ti imbatterai in un’interfaccia molto simile a ChatGPT. Sebbene inizialmente sia in inglese, puoi chattare ed effettuare richieste praticamente in qualsiasi lingua. Se hai domande sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, vai avanti e chiedi cosa può fare o qual è il suo utilizzo.

2. Come utilizzare DeepSeek su smartphone o tablet

Ecco i passaggi per utilizzare DeepSeek su smartphone o tablet:

Sul tuo dispositivo Android o iOS, vai all’App Store e cerca DeepSeek. Se preferisci, puoi accedere al collegamento diretto dell’app nello store tramite la scheda ufficiale del prodotto oppure dai nostri link: Play Store o App Store. Tocca il pulsante per scaricare l’app, concedi i permessi necessari e attendi che venga completato il download e l’installazione sul tuo dispositivo. Apri l’applicazione. Tocca Registrati e completa la semplice registrazione con il tuo account e-mail. Puoi anche accedere con il tuo account Google cliccando su Accedi con Google. Accetta i termini di utilizzo e procedi. Successivamente, ti imbatterai in un’interfaccia molto simile a ChatGPT. Chatta e fai richieste normalmente. Se hai domande sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, vai avanti e chiedigli cosa può fare o qual è la sua utilità.

3. Come avere DeepSeek su un computer in locale

Come accennato, oltre a poter utilizzare DeepSeek in modo tradizionale, tramite la sua pagina web o l’app per smartphone, il modello può anche essere installato su un computer locale tramite Ollama – una piattaforma open source progettata per eseguire, creare e condividere modelli di grandi dimensioni (LLM) localmente sul tuo computer. Per eseguire il modello non è richiesta alcuna configurazione specifica, ma è chiaro che migliori sono le specifiche della macchina, migliori saranno le prestazioni del modello. Se hai una scheda grafica recente, i risultati potrebbero essere ancora migliori.

Finora non abbiamo effettuato noi stessi i test e non abbiamo ancora installato un’istanza locale di DeepSeek; ma alcune persone lo hanno già fatto. Tra quelli che abbiamo trovato, il canale YouTube di NetworkChuck è quello che sembra istruire meglio su come eseguire il processo, come puoi vedere nel video qui sotto (in inglese).

Prima di procedere con l’installazione analizza il processo con calma e assicurati di avere un buon quantitativo di gigabyte liberi; dopo tutto, ogni modello può occupare una buona quantità di spazio nella memoria gratuita. Una volta che hai tutto a posto, puoi continuare a scaricare deepseek-r1 dal sito web ufficiale di Ollama.

FAQ: domande frequenti su DeepSeek AI

1. DeepSeek: un altro chatbot o un’intelligenza superiore? Questa è la domanda da un milione di dollari! DeepSeek AI è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open-source, progettato per competere con giganti come ChatGPT. La sua forza? Un’architettura innovativa che gli conferisce capacità di ragionamento avanzate e un’efficienza sorprendente. Non solo un altro chatbot, ma un passo avanti nel futuro dell’intelligenza artificiale.

2. Cosa rende DeepSeek un genio rispetto agli altri? La sua “salsa segreta”! DeepSeek AI utilizza tecnologie come MLA (Multi-head Latent Attention) e MoE (Mixture-of-Experts) per elaborare le informazioni in modo più efficiente. In pratica, è come se avesse un team di esperti super intelligenti che lavorano insieme, invece di un singolo tuttofare. Questo si traduce in prestazioni migliori e costi inferiori.

3. Posso parlare con DeepSeek nella mia lingua madre? Certamente! DeepSeek AI è un poliglotta nato. Anche se l’interfaccia iniziale è in inglese, puoi conversare con lui in praticamente qualsiasi lingua, incluso l’italiano. Preparati a dialogare senza barriere linguistiche.

4. DeepSeek: ha un costo elevato per poterlo usare? Assolutamente no! Una delle bellezze di DeepSeek AI è che è open-source. Questo significa che puoi utilizzarlo gratuitamente tramite la piattaforma web o l’app. E se sei un esperto di tecnologia, puoi addirittura installarlo sul tuo computer locale. Addio costose sottoscrizioni!

5. Installare DeepSeek sul mio PC: missione impossibile? Non temere, non è necessario essere un ingegnere della NASA! Sebbene richieda un po’ di dimestichezza con la tecnologia, installare DeepSeek AI localmente è alla portata di chi ha una buona dose di curiosità e un computer con specifiche decenti. Online si trovano guide dettagliate, come quella menzionata nell’articolo, per accompagnarti passo dopo passo.

6. “Distillazione” di modelli: stregoneria o scienza? Niente magia nera qui, solo pura scienza! La “distillazione” è un processo che permette di trasferire le conoscenze da un modello AI grande e complesso a uno più piccolo e snello. DeepSeek ha utilizzato questa tecnica per creare versioni “compresse” (come Qwen e Llama) che offrono prestazioni elevate pur essendo più leggere e accessibili. Un po’ come concentrare un’intera biblioteca in un ebook!

7. DeepSeek ruberà il mio lavoro? Questa è una preoccupazione comune nell’era dell’AI. DeepSeek AI è uno strumento potente, ma è progettato per assistere gli umani, non per sostituirli. Può aiutarti a scrivere, tradurre, programmare e molto altro, liberandoti da compiti ripetitivi e permettendoti di concentrarti su attività più creative e strategiche. Vedilo come un alleato, non come un nemico!

8. Dove posso trovare l’app di DeepSeek? È nascosta in un angolo oscuro del web? Niente affatto! Trovare l’app di DeepSeek AI è semplicissimo. È disponibile sui principali app store (Google Play e App Store) per dispositivi Android e iOS. Cercala semplicemente come “DeepSeek” e preparati a chattare!

9. DeepSeek: solo per smanettoni o per tutti? DeepSeek AI è progettato per essere accessibile a tutti! Che tu sia un programmatore esperto o un semplice curioso, troverai il modo di interagire con questa potente intelligenza artificiale. L’interfaccia web e l’app sono intuitive e facili da usare. E se vuoi spingerti oltre, la natura open-source ti permette di esplorare e personalizzare l’esperienza.

10. DeepSeek AI imparerà tutto su di me e conquisterà il mondo? Tranquillo, la rivolta delle macchine è ancora lontana! DeepSeek AI, come altri modelli linguistici, impara dai dati con cui viene addestrato, ma non memorizza informazioni personali in modo da identificarti specificamente (a meno che non lo si installi in locale e lo si addestri appositamente). Inoltre, la natura open-source permette alla comunità di ricercatori di analizzare e migliorare continuamente la sicurezza e la privacy del modello.

Oltre ChatGPT: DeepSeek apre le porte dell’IA a tutti!

DeepSeek AI abbatte le barriere di costo e complessità che spesso circondano il mondo dell’intelligenza artificiale. Grazie alla sua disponibilità gratuita e alle opzioni di installazione locale, DeepSeek AI rende l’IA avanzata accessibile a chiunque abbia la curiosità di esplorare. Dimentica le costose sottoscrizioni e le interfacce complicate. È il momento di sperimentare in prima persona la potenza di un modello linguistico all’avanguardia. Scarica l’app, visita il sito web o installa DeepSeek AI sul tuo computer: il futuro dell’IA ti aspetta!