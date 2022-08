In questa guida vi insegneremo come nascondere l’immagine del profilo sull’app di messaggistica WhatsApp.

Se ci seguite da un po’ di tempo, avrete notato che, oltre a tenervi informati, cerchiamo sempre di aggiungere conoscenza alla vostra vita quotidiana, con consigli e tutorial che vi consentano di sfruttare al meglio i vostri dispositivi e le vostre app.

Oggi, in questa routine, vi presentiamo un altro consiglio, questa volta per gli utenti di WhatsApp! Scoprite di seguito come nascondere l’immagine del profilo sull’app di messaggistica Meta.

Essendo una delle più grandi app di messaggistica al mondo, se non la più grande, WhatsApp permette la comunicazione quotidiana tra vari gruppi di persone. È difficile trovare qualcuno che non faccia parte della piattaforma.

Con tutta questa adesione, non è impossibile che persone indesiderate raggiungano il vostro contatto, avendo accesso non solo al vostro numero di telefono, ma anche alla vostra foto del profilo, cosa che può rappresentare un vero pericolo per i truffatori.

Ma è possibile alzare una barriera (leggermente più alta) alla vostra privacy! Tramite le impostazioni dell’app, è possibile nascondere la foto del profilo ai non contatti, a contatti specifici o a tutti, indipendentemente dal fatto che siano presenti o meno nella rubrica.

Scoprite come completare il processo di seguito.

Con WhatsApp aperto sul dispositivo, accedete al menu “ Impostazioni “. Su Android , toccate l’icona dei tre punti situata nell’angolo in alto a destra dello schermo e accedete all’opzione “Impostazioni”. Su iOS , toccate l’opzione che si trova sulla barra in basso;

“; Nella nuova schermata, toccate “ Privacy “.

“. Con la schermata “Privacy” aperta, toccate “ Immagine del profilo ”;

”; Nel nuovo menu, definite chi può vedere la vostra immagine del profilo: “ Tutti “: l’immagine del profilo può essere visualizzata da chiunque abbia accesso al numero di cellulare; “ I miei contatti “: l’immagine del profilo può essere vista solo dai contatti che sono stati salvati nella rubrica del telefono; “ I miei contatti tranne “: potrete contrassegnare quale dei contatti non potrà vedere la foto del contatto; “ Nessuno “: Nessuno, che sia un contatto o meno, potrà vedere l’immagine del profilo.



Ecco fatto, avete imparato come nascondere l’immagine del profilo di WhatsApp! Per garantire almeno un minimo di privacy, si consiglia di lasciare deselezionata l’opzione “Tutti”.

L’opzione “I miei contatti, eccetto” può essere ideale per chi vuole che solo gli amici più stretti abbiano accesso alla propria immagine del profilo, “nascondendo il gioco” da occhi indiscreti.

Se oltre a non permettere a una certa persona di vedere la vostra immagine del profilo, non volete più ricevere messaggi, una buona alternativa può essere quella di bloccare questo contatto.