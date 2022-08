Google Chrome è il browser web più utilizzato al mondo e per una buona ragione. Dispone di un gran numero di opzioni per migliorare la vostra esperienza di navigazione, che vengono anche aggiornate di frequente. Se vi trovate nel bel mezzo di una situazione difficile in cui l’audio fastidioso di una scheda non si ferma, vi spiegheremo come individuare e disattivare il volume di un sito web in Google Chrome.

Non odiate quando avete molte schede aperte nel vostro browser e un sito web inizia a riprodurre suoni o video pop-up a caso in sottofondo, anche senza il vostro permesso? Vi distrae e può essere molto fastidioso se state lavorando a qualcosa di importante.

Può anche essere fastidioso, soprattutto se si sta guardando o ascoltando qualcos’altro o se si tende ad aprire più schede con contenuti multimediali. Fortunatamente, Google Chrome consente di disattivare le schede proprio per eliminare questi disturbi indesiderati.

Prima di avviare il processo di silenziamento di una scheda, è necessario identificare quale sia la fonte del suono. Di solito Google Chrome indica le schede che producono audio con il simbolo di un altoparlante. Questo ci aiuta a individuare la scheda da silenziare.

In alternativa, se visitate spesso un sito web e siete scoraggiati dal suono degli avvisi indesiderati o dei video in riproduzione in sottofondo, potete utilizzare i passaggi seguenti per disattivarlo.

Come disattivare l’audio di un sito Web su Google Chrome

I passaggi per disattivare una scheda in Google Chrome sono semplici e chiunque abbia una conoscenza di base della navigazione in Internet può eseguirli. Tutto ciò che dovete fare è seguire questi passaggi:

Aprite il sito web che desiderate disattivare in Google Chrome. Allo stesso modo, se vi siete imbattuti in un sito web che invia fastidiosi avvisi audio senza la vostra autorizzazione, potete identificarlo individuando le schede con le icone degli altoparlanti. Fate clic con il pulsante destro del mouse su quella scheda nella barra delle schede. Nel menu a comparsa che si apre quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda, si troverà un’opzione chiamata “Disattiva il sito“. Fate clic sull’opzione per disattivare correttamente il sito web.

Utilizzando questo semplice metodo, è possibile silenziare quei fastidiosi e irritanti suoni di sottofondo che interrompono l’esperienza di navigazione. Uno dei vantaggi di questa funzione è che Google Chrome disattiva tutte le istanze di un determinato sito web in esecuzione contemporaneamente. Inoltre, ricorderà le vostre istruzioni e disattiverà automaticamente l’audio di un sito web nelle vostre future sessioni di navigazione.

Una volta che si sa come disattivare una scheda, è bene sapere anche come riattivare una scheda, in caso di necessità.

Come riattivare l’audio di una scheda in Google Chrome

Il processo di riattivazione di un sito Web è simile. Seguendo questi semplici passaggi si attiva l’audio su un sito Web disattivato in Chrome:

Aprite il sito web o trovatelo nell’assortimento di schede già aperte. Fate clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda che si desidera riattivare. Fate clic sull’opzione che dice “Riattiva il sito“.

Il suono sul sito Web verrà ora ripristinato correttamente. Invece di disattivare completamente un sito web, si può anche disattivare una singola scheda alla volta. I passaggi, tuttavia, sono leggermente più complessi.

Come silenziare una singola scheda su Google Chrome

L’opzione di silenziare una singola scheda era disponibile in Google Chrome attraverso un flag di Chrome fino alla versione 70. Ma è stata rimossa con l’aggiornamento a Chrome 71. Pertanto, Chrome non offre più l’opzione di silenziare una singola scheda.

È interessante notare che Google ha riadattato l’opzione, ma è disponibile solo nel canale alfa del browser, chiamato Canary. In Chrome Canary è possibile utilizzare diverse funzioni sperimentali inedite, tra cui la possibilità di silenziare una singola scheda senza silenziare tutte le schede associate a un sito web. Il flag per silenziare o disattivare una singola scheda di Chrome in Canary può essere attivato o disattivato inserendo chrome://flags/#enable-tab-audio-muting nella barra degli indirizzi.

Nel frattempo, se si desidera rimanere fedeli alla versione stabile di Chrome, esiste una soluzione per raggiungere anche questo obiettivo. Basta seguire i passaggi indicati di seguito:

Scaricate e installate l’estensione Chrome denominata “Mute Tab” dal Chrome Web Store. Quando l’estensione è installata, fate clic sull’estensione dall’elenco delle estensioni, accanto alla barra degli indirizzi, per disattivare l’audio di una scheda particolare. Quando una scheda è disattivata, l’icona dell’estensione cambierà per visualizzare una “M” sopra l’icona. Per riattivare l’audio di una scheda, fare nuovamente clic sull’icona dell’estensione. Potete aggiungere l’estensione dall’elenco per un facile accesso facendo clic sull’icona a forma di puntina da disegno.

Se preferite usare le scorciatoie da tastiera per silenziare o disattivare le schede in Chrome, c’è un’altra estensione per Chrome che permette di ottenere questa funzionalità. Mute Tab Shortcuts è un’estensione di Chrome che consente di silenziare e disattivare una scheda particolare o tutte le schede di una finestra di Chrome attualmente aperta utilizzando le scorciatoie da tastiera.

Provate questi metodi per silenziare o disattivare le schede di Chrome. Saremo lieti di conoscere la vostra esperienza e i vostri suggerimenti.