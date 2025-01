Le nuove interfaccie utente ColorOS 15 e OxygenOS 15 basate sul sistema operativo Android 15 stanno per arrivare. Debutto globale entro fine mese.

Gli attesi Oppo Find X8 e OnePlus 13 stanno per essere lanciati, e insieme a loro debutteranno anche le nuove interfacce ColorOS 15 e OxygenOS 15. Queste verranno presentate ufficialmente in Cina entro la fine del mese, ma una recente svista in un video pubblicato da TuttoAndroid ha confermato che le novità arriveranno presto anche in Italia e nel resto del mondo.

Le prime anticipazioni su ColorOS 15 e OxygenOS 15 rivelano miglioramenti che renderanno l’esperienza d’uso ancora più fluida e personalizzabile. Tra le funzioni più attese spicca Fluid Cloud, un concetto che richiama la Dynamic Island di Apple ma con un maggiore livello di flessibilità. Fluid Cloud permette di salvare fino a quattro app, superando quelle disponibili su iPhone, e consente di gestire attività in tempo reale come timer, riproduzione musicale e stato degli ordini.

Non solo notifiche: Fluid Cloud consente di personalizzare le interazioni con le app, espandere le schede o aprirle direttamente dall’area dedicata. La nuova funzione ottimizza la gestione delle app e delle notifiche, per facilitare l’accesso rapido e il passaggio tra le app senza rallentamenti. Le nuove interfacce introdurranno anche animazioni più fluide, che permetteranno di aprire e utilizzare più app contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. L’aggiornamento sarà apprezzato da chi utilizza lo smartphone per attività che richiedono un uso intensivo delle risorse.

Un altro cambiamento importante riguarda il centro di controllo, che trae ispirazione da sistemi come iOS di Apple e HyperOS di Xiaomi. Gli utenti potranno scegliere tra due modalità: una versione classica, simile a ColorOS 14, e una modalità divisa, dove notifiche e toggle rapidi saranno separati. Il design include due interruttori a levetta, un’area dedicata al lettore multimediale e cursori orizzontali per regolare luminosità e volume.

La transizione tra l’Always-On Display (AOD) e la schermata di blocco e home sarà caratterizzata da un elegante effetto vetro, pensato per offrire un’interfaccia ancora più raffinata. Sarà possibile anche personalizzare lo stile e i colori dell’orologio sulla schermata di blocco.