Google sta lavorando ad un nuovo menu per le estensioni di Chrome, con una rapida levetta per disattivarle tutte in una volta.

Chrome è il browser più diffuso al mondo e nonostante sia anche considerato quello meno sicuro a causa di ricorrenti falle nella sicurezza, si stima sia il browser preferito del 66% degli utenti di Internet. Uno dei punti di forza è la possibilità di personalizzare l’esperienza dell’utente grazie al numero sempre crescente di estensioni disponibili. Google ha pubblicato di recente un elenco delle estensioni Chrome da non perdere, pensate per produttività, gioco e istruzione.

A volte, però, proprio i componenti aggiuntivi progettati per rendere la navigazione migliore possono avere l’effetto opposto. I blocchi dei tracker possono interrompere alcuni siti e alcune estensioni forzano il caricamento della versione mobile delle pagine, etc. Disattivare manualmente ogni estensione, solo per far funzionare bene una pagina, può essere una scocciatura ma sembra che Google stia lavorando a un rimedio con un solo clic per gli utenti di Chrome.

Secondo quanto riportato da Android Police, Google sta lavorando ad un nuovo menu per le estensioni di Chrome, con una rapida levetta per disattivarle tutte in una volta. Inoltre commit trovati su Chromium Gerrit rivelerebbero il codice relativo alla modifica.

Sebbene il codice sia pronto, l’implementazione vista in Chrome Canary al momento non funziona, ovvero attivando e disattivando la levetta ma non vi sono cambiamenti osservabili. In ogni caso, qualora dovesse funzionare sarebbe un elemento di praticità.

Ricordiamo che Microsoft ha introdotto una funzione simile con un solo clic per il browser Edge, quindi Google non sta tirando fuori nulla di nuovo. L’azienda in ogni caso non ha ancora commentato lo sviluppo di questa nuova funzione e al momento non è noto quando potrebbe arrivare sulla versione stabile del browser.