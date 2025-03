chatgpt pro nuovo livello a $200 con o1 pro

OpenAI presenta ChatGPT Pro, un nuovo piano a pagamento con accesso esclusivo a o1 Pro, il modello più potente e preciso di ChatGPT. Ecco i dettagli.

OpenAI ha appena inaugurato la sua serie di live streaming chiamata “12 Days of OpenAI”, con un grande annuncio per tutti gli appassionati di intelligenza artificiale: il lancio di un nuovo abbonamento premium per il suo chatbot di punta, ChatGPT Pro, al costo di $200 al mese. Il nuovo piano offre diverse novità per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità del chatbot.

Chi sottoscrive l’abbonamento a ChatGPT Pro avrà accesso illimitato all’ultimo modello dell’azienda, chiamato o1, che dopo un’anteprima limitata all’inizio dell’anno è ora più veloce e ha il 34% in meno di probabilità di commettere errori gravi quando si affrontano domande complesse del mondo reale. Per chi lavora in settori come la scienza dei dati, la programmazione o l’analisi giuridica, la riduzione degli errori rappresenta un vantaggio importante.

ChatGPT Pro include anche l’accesso a modelli avanzati come GPT-4o e o1-mini, oltre alla nuova modalità Advanced Voice di OpenAI. La novità principale, però, è la cosiddetta “modalità pro o1”, che garantisce al chatbot una maggiore potenza di calcolo, utile per affrontare problemi particolarmente complessi. Secondo OpenAI, nelle valutazioni di tester esperti esterni, la modalità pro o1 ha dimostrato di produrre risposte più affidabili, accurate e complete, soprattutto in campi come la programmazione, la scienza dei dati e l’analisi della giurisprudenza.

Nel corso delle prossime settimane, OpenAI ha promesso l’introduzione di altre funzioni di produttività ad alta intensità di calcolo per gli abbonati a ChatGPT Pro. Alcuni di questi miglioramenti arriveranno già entro la fine di questa settimana, mentre l’azienda continua a mostrare al pubblico i risultati del lavoro svolto negli ultimi 11 mesi. Inoltre, OpenAI ha dichiarato che in futuro sarà possibile sfruttare nuove opzioni come il supporto per la navigazione web e il caricamento di file, anche se il CEO Sam Altman non ha ancora indicato una data precisa per il loro arrivo.

Per chi preferisce restare sul piano base, OpenAI continuerà a offrire l’abbonamento esistente a ChatGPT Pro a $20 al mese, che comprende l’accesso anticipato alle nuove funzioni. Questa opzione rimarrà disponibile per chi desidera scoprire le ultime novità del chatbot senza dover necessariamente optare per il piano più costoso.