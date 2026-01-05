Gli occhiali AR ASUS ROG XREAL R1 arrivano al CES 2026 con pannello Micro-OLED FHD a 240Hz e superficie di 171 pollici per sessioni di gioco immersive.

L’esordio di ASUS al CES 2026 si distingue per il lancio degli occhiali AR da gaming ROG XREAL R1, che nascono dalla collaborazione con il marchio XREAL e ricevono la definizione di BFGD, ovvero Big Format Gaming Display, per sottolineare l’ampiezza dell’esperienza visiva offerta. Il dispositivo non costituisce il monitor di grandi dimensioni inizialmente ipotizzato dai teaser aziendali ma rappresenta la recente innovazione nel settore della realtà aumentata dedicata esclusivamente agli appassionati di videogiochi ad alte prestazioni che desiderano una soluzione visiva portatile e tecnicamente avanzata. La struttura racchiude componenti capaci di proiettare uno spazio di visualizzazione virtuale ampio ben 171 pollici quando il soggetto si trova a una distanza di quattro metri dalla proiezione con una visuale estesa di 57°.

Il sistema sfrutta un pannello Micro-OLED con risoluzione FHD che supporta una frequenza di aggiornamento di 240Hz, fattore che posiziona questi occhiali AR come i primi al mondo a raggiungere questi parametri per il mercato gaming. Le specifiche dichiarate dal produttore indicano una copertura del 95% dell’area di visione focalizzata mentre il refresh rate elevato assicura immagini nitide e tempi di risposta immediati. La calibrazione delle immagini permette una percezione dei dettagli nitida su tutta la superficie dello schermo virtuale generato dai micro-display interni per eliminare ogni possibile distorsione ottica periferica.

L’architettura hardware integra soluzioni audio di profilo elevato sviluppate in stretta collaborazione con Bose per offrire un soundstage tridimensionale capace di avvolgere il giocatore durante l’utilizzo del visore e fornire una localizzazione sonora precisa degli elementi digitali. Le lenti adottano la tecnologia elettrocromica per gestire la trasparenza dei vetri a seconda delle condizioni di luce ambientali circostanti oppure in base alla direzione dello sguardo dell’utente che interagisce con lo spazio fisico esterno. I sensori integrati rilevano il momento esatto in cui il giocatore osserva lo schermo virtuale per scurire le lenti in modo automatico, tuttavia rimane sempre disponibile la funzione di regolazione manuale per selezionare i livelli di trasparenza preferiti in base alle necessità dell’ambiente di gioco.

La connettività viene gestita attraverso il ROG Control Dock incluso nella confezione originale, il quale mette a disposizione porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0 per consentire il passaggio rapido tra le console domestiche e il PC mediante un semplice clic sui comandi integrati. La compatibilità con la console portatile ASUS ROG Ally avviene mediante l’uso di un cavo USB Type-C che trasforma il dispositivo in una piattaforma di gioco capace di fornire prestazioni visive elevate senza ricorrere a schermi di grandi dimensioni. Il debutto commerciale degli occhiali AR ROG XREAL R1 è previsto per la prima metà del 2026, sebbene la casa produttrice non abbia ancora comunicato i dettagli ufficiali relativi al prezzo di vendita.