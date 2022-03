Un nuovo rapporto di Bloomberg indica che l’Apple Watch Series 8 vedrà importanti aggiornamenti dal suo predecessore e la Series 3 potrebbe essere finalmente interrotta. Il rapporto sottolinea che il 2022 segnerà un anno importante nella traiettoria dello smartwatch di Cupertino con il debutto di alcune nuove caratteristiche sul ricercatissimo Apple Watch.

Lo smartwatch Watch 3 è attualmente alla base della lineup del Watch Apple e dovrebbe andare in pensione quest’anno. Ciò che questo implica è che non ci sarà un ulteriore supporto di aggiornamento software per l’Apple Watch 3 andando avanti. Il rapporto di Bloomberg è attribuito a Mark Gurman, un autorevole appassionato di Apple di lunga data.

Gurman dice che tre nuovi modelli dello smartwatch Apple nasceranno quest’anno: la Watch Series 8, una versione aggiornata dell’Apple Watch SE, e un modello in edizione sportiva estrema. La corsa per trasformare gli indossabili intelligenti in gadget per la salute e il fitness è ancora in corso, ma Gurman non vede alcun nuovo sensore di salute aggiunto alle specifiche dei prossimi modelli. Alcuni smartwatch di diverse marche ora hanno il monitoraggio della pressione sanguigna in aggiunta alle misurazioni standard delle statistiche vitali disponibili sui dispositivi. Ma dovremmo aspettarci grandi aggiornamenti nell’architettura generale dell’Apple Watch.

Anche se Gurman ha un track record di diverse previsioni azzeccate in passato, non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Apple sulla questione.