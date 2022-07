Apple prevede che l’iPhone 14 avrà un volume di vendite superiore a quello dell’iPhone 13, secondo un report.

La prossima generazione di iPhone promette di scuotere il mercato degli smartphone in questo secondo semestre. Ora, nuove informazioni sottolineano che Apple prevede che l’ iPhone 14 abbia un volume di vendite superiore rispetto all’iPhone 13.

Secondo il sito web di MacRumors, Apple ha informato i propri fornitori tramite un report che intende ampliare l’offerta delle nuova serie iPhone, nonostante lo scenario macroeconomico di recessione e con una guerra in Europa in corso.

Vale la pena ricordare che gli analisti di mercato sottolineano che Apple dovrebbe vendere l’iPhone 14 per 100 dollari in più a causa dell’inflazione. Inoltre, altre indiscrezioni sottolineano che l’iPhone 14 Pro Max da 1 TB dovrebbe essere il telefono cellulare più costoso mai rilasciato da Apple.

Le vendite di iPhone tendono a diminuire nel periodo luglio-agosto poiché i clienti aspettano il rilascio dei nuovi modelli a settembre. Tuttavia, le spedizioni di ‌iPhone 13‌ sono state un terzo in più a luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

ETNews ha già sottolineato che Samsung lavora per spedire in questo terzo trimestre dell’anno fino a 80 milioni di schermi per ‌iPhone 14‌, ‌14‌ Plus, 14 Pro e ‌14 Pro‌ Max, i modelli previsti per la prossima generazione.

Altre voci affermano inoltre che Apple ha già avviato la produzione sperimentale della linea ‌iPhone 14‌ e prevede di iniziare la produzione di massa il prossimo agosto, prima del lancio ufficiale, previsto per settembre.

