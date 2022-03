Recentemente ci sono state diverse fonti che hanno parlato dell’integrazione di una fotocamera posta in un punch-hole. Nel frattempo, diversi rendering CAD sono apparsi online, mostrando esattamente come sarà la nuova fotocamera frontale con Face ID. Sulla base di tutte le informazioni già disponibili, il graphic designer Parvez Khan, alias Technizo Concept, ha creato per LetsGoDigital una serie di rendering del presunto Apple iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro design

I bordi dello schermo sono stretti e simmetrici su tutti e quattro i lati. Questo dà al telefono un aspetto extra elegante. Invece di un ampio notch nero, Apple ha optato per due fori questa volta, dove sono collocati sia la fotocamera frontale che i sensori per il Face ID. Il foro singolo fornisce lo spazio per la fotocamera FaceTime selfie, il foro a forma di pillola serve per la tecnologia di riconoscimento facciale.

Apple ha dotato i suoi modelli di punta di un notch dall’iPhone X del 2017 ed ora che Apple sta dando l’addio al controverso notch, dopo cinque anni, molti sono in attesa del nuovo design. Dopotutto, fornisce anche una distinzione in più rispetto a tutti gli iPhone già disponibili. L’iPhone 14 (Max) avrà ancora un notch “vecchio stile”, solo i modelli Pro avranno il nuovo design.

Ci sono voci che l’iPhone 15 Pro, previsto per l’anno prossimo, avrà una fotocamera a foro singolo. Per allora, Apple vorrebbe incorporare i sensori Face ID sotto lo schermo, utilizzando la tecnologia della fotocamera sotto il pannello di Samsung. Col tempo, anche la fotocamera scomparirà sotto il display. Con il 14 Pro, l’azienda sta chiaramente optando per una soluzione provvisoria.

Apple ha anche lavorato su un sensore di impronte digitali posto sotto lo schermo per un bel po’ di tempo. La ben nota funzionalità Touch ID è scomparsa quando Apple ha deciso di abbandonare il pulsante home con l’iPhone X. Da allora, l’azienda si è concentrata sul rilevamento facciale 3D. Con l’iPhone 14 Pro, questo sembra diventare di nuovo il principale metodo di sblocco. Lo scanner di impronte digitali sotto il display non sembra poter fare la sua apparizione fino al 2023.

Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, l’iPhone 14 Pro sarà di nuovo caratterizzato da uno schermo OLED da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz (chiamato anche Pro Motion Display). La dimensione del display da 6,7″ rimarrà invariata anche per il più grande Pro Max. Questo significa che i due modelli Pro avranno la stessa dimensione del display dei due modelli base – il che è una prima volta.

SoC A16 Bionic

Apple sembra voler fare un altro cambiamento questa volta per marcare la differenza tra i modelli base e Pro. In precedenza, Apple ha sempre scelto di applicare lo stesso chipset a tutti e quattro i modelli. Per esempio, l’intera serie iPhone 13 è dotata del SoC A15 Bionic. Quest’anno, tuttavia, il produttore americano sembra adottare una strategia diversa.

Ming Chi Kuo riferisce su Twitter che solo l’iPhone 14 Pro (Max) sarà dotato del nuovo ed estremamente potente chip A16 Bionic. Gli altri modelli avranno il chip A15 già disponibile. Questo significa che l’iPhone 14 (Max) sarà meno potente dei modelli Pro. Tuttavia, l’A15 Bionic è ancora uno dei chipset più potenti disponibili oggi.

Ci saranno anche differenze in termini di memoria. Tutti e quattro i modelli avranno probabilmente 6GB di RAM di serie. Tuttavia, il Pro e il Pro Max saranno equipaggiati con la velocissima LPDDR 5, mentre i modelli base dovranno accontentarsi della memoria LPDDR 4. C’è anche una piccola possibilità che i modelli Pro saranno dotati di 8GB di RAM questa volta.

Apple offrirà diverse varianti di memoria. Ci saranno 128GB di storage come standard ma saranno disponibili anche una variante da 256GB, una da 512GB e una da 1TB, proprio come gli attuali modelli di punta. Secondo alcune voci, anche una variante da 2TB è in lavorazione ma ci sarebbe allora da temere per il prezzo che potrebbe andare oltre i 2.000 euro.

Tripla fotocamera rinnovata con sensore d’immagine da 48MP

Non solo sul fronte saranno apportate delle modifiche, ma anche sul retro riguardo al design della fotocamera.

Anche se la disposizione dell’obiettivo triangolare rimane la stessa, il sistema della fotocamera sarà significativamente più grande e anche un po’ più spesso di prima. Questo indica anche che Apple doterà l’iPhone 14 Pro (Max) di nuovi sensori e lenti della fotocamera – che senza dubbio forniranno una qualità d’immagine ancora migliore.

Da un po’ di tempo, circolano voci che Apple doterà i suoi nuovi modelli di punta di una fotocamera principale da 48 megapixel, il che rappresenterebbe un notevole aggiornamento rispetto alla fotocamera da 12MP che è attualmente in uso.

Negli ultimi anni, Apple si è concentrata principalmente sull’applicazione di sensori di immagine più grandi, lenti luminose e ottimizzazioni software. Questa volta, anche la risoluzione sembra fare un grande balzo in avanti. Presumibilmente, questo è deciso al fine di rendere possibili anche le registrazioni video 8K. Gli attuali modelli di iPhone supportano video 4K @ 60fps. Molte marche concorrenti ora offrono anche il supporto video 8K.

Inoltre, il produttore americano vorrebbe utilizzare per la prima volta la tecnologia pixel-binning – dove i dati di 4 pixel sono combinati in 1 pixel. Questo permette di scattare foto a 12MP con molti più dettagli e meno rumore – rendendo questa tecnologia ideale anche per scattare in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda le altre due fotocamere, presumibilmente la fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e la fotocamera con teleobiettivo da 12MP rimarranno al loro posto. Per l’anno prossimo, pare che Apple voglia sostituire il teleobiettivo con una fotocamera con zoom periscopico. Tuttavia, questa tecnologia non si troverà nell’iPhone 14 Pro ancora, per questo dobbiamo essere pazienti fino all’iPhone 15 Pro (Max).

Presumibilmente, la gamma di zoom dell’iPhone 14 Pro sarà la stessa del suo predecessore, il che significa zoom ottico 3x e zoom digitale 9x. Questo permette di avvicinare senza sforzo i soggetti e di catturarli in piena nitidezza.

Anche la fotografia macro a 2 cm di distanza sarà di nuovo possibile. Questa funzione funziona anche con i video. Anche la modalità notturna sarà disponibile, indipendentemente dall’obiettivo preferito.

Apple iOS 16

L’iPhone 14 Pro ottiene un hardware ancora più potente, un design aggiornato e una fotocamera migliore. Naturalmente, anche il software sarà aggiornato. Si tratta di iOS 16, come successore dell’attuale iOS 15. Anche se il nuovo sistema operativo non è ancora stato presentato ufficialmente da Apple, ci sono già state diverse voci.

Sembra che Apple stia progettando di aggiornare la schermata di accesso, compreso il cambiamento del carattere. Anche le icone delle app avranno un nuovo look – più in linea con macOS. Apple dovrebbe anche aggiornare le notifiche con “Siri Reply Suggestions” più intelligenti e anche i widget interattivi dovrebbero ricevere un aggiornamento.

Probabilmente, l’iPhone 14 Pro sarà anche dotato di un Always-On Display, come l’Apple Watch Series 7. Questo permetterà di vedere informazioni generali, come l’ora e la data, senza dover sbloccare il dispositivo. Molti telefoni Android offrono già questa funzione, anche se è una funzione che richiede molta energia.

Questo ci porta al prossimo punto: la batteria. L’attuale iPhone 13 Pro ha una batteria da 3.095 mAh che è significativamente più grande della batteria da 2.815 mAh del suo predecessore. Come risultato, il 13 Pro offre una buona durata della batteria: fino a 22 ore di riproduzione video e fino a 20 ore di streaming video. In pratica, con un uso medio, si può arrivare a circa un giorno e mezzo prima di dover rimettere lo smartphone sul caricatore.

Mentre il modello Pro ha le stesse dimensioni dello schermo e la stessa capacità della batteria del modello base, offre una migliore durata della batteria grazie alla tecnologia di visualizzazione LTPO. È probabile che l’iPhone 14 Pro abbia una durata della batteria altrettanto lunga.

Speriamo che la velocità di ricarica venga aumentata. L’attuale modello Pro è caratterizzato da una velocità massima di ricarica di 20W. L’attuale modello di punta di Samsung, il Galaxy S22 Ultra, supporta 45W di ricarica veloce, che è un aggiornamento significativo dal suo predecessore che supporta 25W.

È probabile che anche Apple aumenterà la velocità di ricarica ma sembra essere un salto più piccolo. Qualche tempo fa, sono circolate voci che un nuovo caricatore da 30W di Apple era in lavorazione, forse destinato all’iPhone 14 Pro (Max).

I nuovi modelli di iPhone sembrano avere di nuovo una connessione Lightning, invece di USB Type-C, come la maggior parte delle marche di smartphone. Apple fornisce un cavo da USB-C a Lightning come standard nella scatola di vendita. Un caricatore, come ben sappiamo, non è incluso, dovrete comprarlo come accessorio separato.

Naturalmente, anche la ricarica wireless sarà una possibilità. L’attuale caricatore MagSafe con connessione magnetica supporta 15W di ricarica wireless. Questo accessorio è disponibile per 45 euro. Si possono usare anche caricatori wireless abilitati Qi. Se si sceglie la ricarica wireless, è possibile lasciare le custodie del telefono Apple durante la ricarica.

Comprare Apple iPhone 14 Pro

Apple di solito presenta la sua nuova linea di iPhone a settembre e non c’è motivo di credere che questo cambierà nel 2022. Ci sarà senza dubbio un grande evento per presentare la nuova serie di iPhone 14. Presumibilmente sarà la prima o la seconda settimana di settembre. Di solito Apple sceglie una presentazione di martedì, dopo di che il periodo di pre-ordine inizia il venerdì successivo e dura solitamente una settimana, dopo di che avviene il rilascio ufficiale.

Naturalmente l’iPhone 14 Pro sarà rilasciato in una gamma di colori freschi. I dettagli su questo sono ancora scarsi, anche se si è parlato per qualche tempo di una variante in oro rosa. Inoltre, è probabile che venga rilasciato anche un modello grigio e argento ed è probabile che appaia una quarta variante. A lungo termine, ci potrebbe essere anche una quinta variante come avvenuto ora per l’iPhone 13 Pro verde alfa.

Poche informazioni sul prezzo sono note per ora. Negli ultimi anni, Apple è riuscita a lanciare nuovi modelli allo stesso prezzo ogni volta. L’iPhone 12 Pro e l’iPhone 13 Pro, per esempio, avevano entrambi un prezzo consigliato di 1.160 euro. Questo include il modello base con 128GB di memoria. Altre opzioni includono 256GB e 512GB. Dal 13 Pro, puoi anche scegliere 1TB di memoria.

Tuttavia, quest’anno sono attesi aggiornamenti più grandi – da un nuovo design a una fotocamera principale a più alta risoluzione, quindi c’è una reale possibilità che questo abbia un impatto sul prezzo al dettaglio. Tuttavia, non ci aspettiamo grandi differenze di prezzo. Altri dettagli sulla serie iPhone 14 saranno rivelati nelle prossime settimane e mesi, quindi terremo d’occhio gli sviluppi!