Apple investe 2 miliardi di dollari in Q.ai per dominare l’audio e la visione IA. Dalle microespressioni facciali agli AirPods, ecco il futuro di Cupertino.

Secondo il Financial Times, Apple conclude l’acquisto della startup israeliana specializzata in intelligenza artificiale Q.ai attraverso un investimento di 2 miliardi di dollari, fatto che colloca la transazione tra le acquisizioni dal valore economico più elevato nella storia del colosso di Cupertino. L’operazione si colloca in una posizione di importanza strategica, superata solo da quella di Beats avvenuta nel 2014 per 3 miliardi di dollari, accordo che ha permesso lo sviluppo di Apple Music e l’inserimento di hardware audio avanzato nell’intero ecosistema aziendale. Attraverso l’acquisizione di Q.ai, la società californiana sembra ricalcare il modello operativo di Meta, realtà che ha dimostrato grande capacità nel perfezionare l’utilizzo di buyout strategici per ottenere il controllo su tecnologie critiche necessarie per l’evoluzione futura. La tecnologia sviluppata dalla startup israeliana focalizza l’attenzione sull’uso dell’apprendimento automatico per decifrare suoni impercettibili e migliorare la qualità audio in condizioni ambientali difficili, elementi che suggeriscono un legame diretto con la nuova funzione di traduzione in tempo reale degli AirPods.

Alcuni report recenti indicano che il lavoro di Q.ai riguarda anche l’analisi e l’interpretazione delle microespressioni facciali, competenze che potrebbero risultare fondamentali per la progettazione di una AI Pin dedicata con vendite iniziali previste in 20 milioni di unità. Il dispositivo indossabile in fase di sviluppo dovrebbe possedere dimensioni simili a quelle di un AirTag e includere dotazioni come fotocamere multiple, altoparlante, microfoni e ricarica wireless per assicurare la massima efficienza operativa e funzionale. La società Q.ai, fondata nel 2022, dichiara sul proprio sito web in forma criptica:“In un mondo pieno di rumore, creiamo un nuovo tipo di silenzio. Magia. Realizzata”. L’effettiva capacità di Apple nel trasformare le innovazioni algoritmiche in prodotti concreti determinerà se questa acquisizione rappresenterà l’avvio di una serie di operazioni in stile Meta oppure un investimento unico finalizzato all’acquisizione di asset tecnologici isolati.