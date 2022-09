Con il lancio della serie iPhone 14 di Apple, l’azienda ha dismesso una serie di vecchi modelli di iPhone. Ora, ha esteso lo stesso trattamento agli AirPods Pro originali, che sono stati dismessi in seguito al lancio dei più recenti AirPods Pro 2.

Per chi non lo sapesse, gli AirPods Pro le TWS di seconda generazione sono gli ultimi auricolari wireless di punta del colosso di Cupertino. Sono dotati di una serie di nuove funzionalità, tra cui l’audio spaziale, un migliore ANC (Active Noise Cancellation) e una migliore connettività di banda. A parte questi cambiamenti all’interno, gli AirPods Pro 2 mantengono in gran parte un design simile a quello degli originali, anche se con qualche ritocco in più al design.

Poiché i primi auricolari di Apple avevano già un prezzo elevato, l’azienda ha deciso di lanciare gli AirPods Pro 2 allo stesso prezzo. Tuttavia, ciò ha comportato l’interruzione totale della generazione precedente. I nuovo TWS Pro di seconda generazioni sono quindi disponibili per l’acquisto a partire da 299 euro in Italia mentre negli Stati Uniti costano 249 dollari. In altre parole, questo significa che non è possibile trovare i modelli di prima generazione a un prezzo inferiore sul sito web di Apple.

In particolare, anche se gli AirPods Pro sono stati rimossi dal sito ufficiale del produttore di iPhone, la versione originale è ancora disponibile in vari altri negozi. Quindi, alcuni rivenditori di terze parti stanno vendendo gli auricolari di prima generazione allo stesso prezzo degli AirPods 3, che costano circa 219 euro se non di meno.

Restate sintonizzati sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

Vista la possibilità di poter comprare gli auricolari di prima generazione ad un prezzo inferiore valuteresti l’acquisto oppure opteresti per quelli di nuova generazione ad un prezzo pieno? Raccontaci la tua opinione nei commenti!