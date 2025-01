Apple: Greg Joswiak conferma nuovi Mac M4 in arrivo. Annunci previsti lunedì 28 ottobre, tra cui MacBook Pro, iMac e aggiornamenti di iOS e macOS.

Greg Joswiak, Senior Vice President di Apple, ha finalmente confermato ciò che molti attendevano: l’arrivo di nuovi Mac M4. In un post su X (ex Twitter), Joswiak ha annunciato una settimana ricca di sorprese che inizierà lunedì 28 ottobre, con riferimenti chiari ai Mac e un teaser che ha subito catturato l’attenzione.

Secondo le voci e alcune indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a svelare la prossima generazione di MacBook e PC desktop, tutti dotati del nuovo chip M4. Tra i dispositivi attesi ci sono i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, un Mac mini ridisegnato e un aggiornamento iMac. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo il successo dei modelli precedenti dotati di chip M1, M2 e M3, che hanno offerto una notevole potenza e autonomia.

Il post di Joswiak, con il messaggio “Mac i vostri calendari!”, ha fatto il giro del web e ha lasciato intuire che l’attesa non sarà lunga. L’immagine teaser, con l’icona ammiccante del Finder che si trasforma nel logo Apple, sembrano confermare il focus sui Mac. Tuttavia, Apple ha mantenuto il riserbo su altri dettagli, creando ancora più aspettativa per la settimana di annunci.

Le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi MacBook Pro M4 potrebbero mantenere il design apprezzato delle versioni precedenti, con ampio spazio per porte, display fluidi e una tastiera migliorata. Il vero cambiamento arriverà dal nuovo chip M4, già in uso su iPad Pro, che promette di migliorare le prestazioni in ogni ambito, dal multitasking alle applicazioni più pesanti, grazie a una GPU potenziata. Gli utenti più creativi e i professionisti potrebbero trarre il massimo beneficio da queste migliorie.

Non si parla solo di nuovi Mac. Apple ha anche confermato il lancio delle versioni aggiornate dei suoi sistemi operativi: iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Ognuno di questi aggiornamenti includerà novità legate a Apple Intelligence, con funzioni AI di scrittura, un Siri rinnovato e strumenti per la gestione delle foto e delle notifiche. Una delle funzioni più attese è iPhone Mirroring, che consentirà di trascinare e rilasciare oggetti dal Mac all’iPhone, facilitando la condivisione tra dispositivi.

Per i più curiosi, Apple ha anche reso disponibili le versioni beta per sviluppatori di macOS Sequoia 15.2, iPadOS 18.2 e iOS 18.2, che introducono nuove funzioni di intelligenza artificiale, tra cui l’app Image Playground, dedicata all’editing avanzato delle immagini. Insomma, la settimana che sta per arrivare si preannuncia carica di novità per gli appassionati del mondo Apple, con nuovi Mac M4, software aggiornati e tante funzioni AI pronte a semplificare e migliorare l’esperienza utente. Non resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire tutti i dettagli.