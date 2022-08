Apple esorta i suoi fornitori ad astenersi dall’utilizzare il marchio “Made in Taiwan” tra le tensioni con la Cina.

Apple ha chiesto ai suoi fornitori di chip e componenti taiwanesi di aderire rigorosamente alle normative cinesi per l’esportazione di prodotti. La richiesta è stata avanzata dopo l’aumento delle tensioni geopolitiche nella regione.

Secondo il sito web giapponese Nikkei Asia, le società taiwanesi che hanno contratti con Apple hanno raccomandato alle società taiwanesi di rimuovere il marchio “Made in Taiwan” per evitare possibili ostacoli all’esportazione.

Vale la pena ricordare che le tensioni tra Cina e Taiwan sono aumentate questa settimana dopo che il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha visitato l’isola. Il governo cinese, che rivendica per sé il territorio, ha considerato l’atteggiamento un affronto.

Un altro punto degno di nota è che TSMC e Pegatron sono i principali fornitori di Apple ed entrambi sono taiwanesi. L’isola cerca la sua indipendenza come Paese, mentre la Cina vuole riprendere il controllo del territorio.

Secondo la vecchia regola, i prodotti fabbricati a Taiwan devono essere etichettati come “Taiwan, Cina” o “Taipei cinese”. Il governo taiwanese chiede che le sue esportazioni siano etichettate come originarie di “Taiwan” o “Repubblica di Cina”, nome ufficiale dell’isola.

Il timore di Apple è che tutta la tensione a Taiwan, considerato il più grande produttore mondiale di microchip, possa influenzare il lancio della linea iPhone 14 e di altri prodotti dell’azienda.

Nel corso delle prossime settimane avremo ulteriori dettagli in merito allo sviluppo degli avvenimenti, quindi seguiteci sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni sull’argomento o altre notizie provenienti dal mondo detta tecnologia posteremo un nuovo articolo per tenervi aggiornati come sempre.

Cosa ne pensate di quello che sta avvenendo tra Cina e Taiwan? Raccontatecelo nei commenti!