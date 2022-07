La transizione di Apple verso il silicio personalizzato è quasi completata, visto che ha annunciato la seconda generazione di chip della serie M. L’azienda sta gradualmente espandendo i propri sforzi nello sviluppo dei futuri chip per Mac. Secondo le ultime notizie, Apple sta lanciando un nuovo sito a Gerusalemme, in Israele, per sviluppare i futuri chip Mac.

L’annuncio è stato dato su LinkedIn da Elad Wertheimer, responsabile del silicon sourcing di Apple. Il nuovo stabilimento in Israele parteciperà a diversi progetti di punta con “futuri processori per il Mac” come obiettivo principale. L’azienda ha già iniziato a reclutare dipendenti per il nuovo sito.

Il brand ha dedicato anni alla ricerca e allo sviluppo dei suoi chip personalizzati e non intende fermarsi. Si prevedono aggiornamenti annuali con la serie M di chip. L’azienda gestisce già siti di ricerca e sviluppo a Herzliya e Haifa ed impiega quasi 2.000 persone nella regione. Il vicepresidente senior di Apple per l’hardware e la tecnologia, Johny Scrouj, è responsabile della creazione dei centri di sviluppo in Israele ha dichiarato quanto segue.

"Grazie allo sviluppo israeliano, Apple gestisce e ottimizza la tecnologia di archiviazione dei dati in una serie di dispositivi: I componenti di comunicazione wireless per l'Apple Watch, così come i circuiti integrati, sono stati sviluppati in Israele e il fiore all'occhiello: il team israeliano ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo della versione premium del processore M1, fiore all'occhiello dell'azienda, compresi i chip M1 Pro e M1 Max progettati per supportare i computer Mac di fascia alta come MacBook Pro e MacBook Studio. Questi chip sono stati costruiti qui in Israele, in collaborazione con altri team in tutto il mondo, compresa la sede centrale di Cupertino".

Apple sta gradualmente aumentando la sua presenza in Israele con operazioni importanti come la progettazione di silicio e semiconduttori, l’ingegneria e i test. È stato inoltre riferito che il team di Apple in Israele è stato direttamente coinvolto nello sviluppo del chip M1. L’azienda ha recentemente rilasciato il nuovo chip M2 insieme ai nuovi MacBook Air e MacBook Pro. Il nuovo chip offre prestazioni migliori e una maggiore efficienza energetica.

Questo è tutto, gente. Cosa ne pensate di questo argomento? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.