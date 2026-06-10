Da marzo Android Auto accumula bug di connessione su più brand. Google interviene con Play Services e un fix sui servizi di connessione dei dispositivi.

Da marzo, Android Auto registra disconnessioni diffuse su marche e modelli diversi, una situazione che i passati aggiornamenti intermedi non hanno risolto per la totalità degli utenti. Per rispondere a questi disservizi, Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento di Google Play Services versione 26.22 contenente correzioni per i bug legati ai servizi di connessione dei dispositivi. Il problema colpisce sia le connessioni cablate sia quelle wireless, manifestandosi anche su configurazioni hardware e cavi che avevano sempre garantito un funzionamento regolare.

I problemi si sono diffuse in parallelo al lancio sul mercato della serie Galaxy S26 nel mese di marzo, per poi estendersi nel giro di poche settimane ai Google Pixel e ad altri smartphone Android. Quello che inizialmente appariva come un difetto di compatibilità circoscritto si è trasformato in un malfunzionamento trasversale a più ecosistemi. Il nuovo changelog di Google Play Services conferma l’introduzione di correzioni per i servizi di connessione in ambiente Android Auto.

La causa del problema è da imputare al software e non nei componenti. Il Play Services gestisce direttamente la negoziazione della connessione sul sistema operativo, ed è esattamente su questo livello che si concentrano le modifiche di Google. Il produttore non ha tuttavia specificato la natura dei singoli interventi all’interno delle note di rilascio, limitando la possibilità di verificare se l’aggiornamento elimini il bug o ne riduca semplicemente la frequenza.

L’assenza di comunicazioni lascia senza conferme immediate sul lungo periodo, nonostante il bug impatti attivamente su una funzione legata alla sicurezza stradale. La stabilità del collegamento rimane il requisito fondamentale per l’utilizzo del sistema a bordo dei veicoli. La release è attualmente accessibile tramite rollout progressivo direttamente sul Google Play Store, all’interno della sezione dedicata alla gestione delle app e del dispositivo.