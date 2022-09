Amazon terrà l’evento hardware annuale di quest’anno il 28 settembre alle 9.00 PT (ore 18:00 in Italia). L’annuncio è stato breve – e l’e-mail non conteneva alcuna specifica su ciò che verrà rivelato – sebbene menzionasse che i dispositivi, le funzionalità e i servizi in arrivo saranno l’attrazione principale.

L’evento dell’anno scorso ha portato un incredibile assortimento di annunci. Non solo abbiamo visto per la prima volta l’Echo Show 15 e il termostato intelligente di Amazon, ma il gigante dell’e-commerce ha anche presentato Astro, il bizzarro (ma adorabile) robot che funge essenzialmente da display intelligente mobile. Le indiscrezioni sulla presentazione di quest’anno sono state sorprendentemente scarse, anche se abbiamo alcune previsioni su ciò che Amazon potrebbe rivelare durante l’evento autunnale.

L’Echo Dot, in particolare, è una probabile inclusione da parte di Amazon. La linea ha ricevuto un lifting nel 2020 e il 2022 sarebbe un ottimo momento per rilasciare alcuni aggiornamenti hardware che offrono una migliore qualità del suono e il supporto per Dolby Atmos. Anche l’annuncio di un termostato intelligente sembra scontato, in quanto Amazon potrebbe presentare un dispositivo dotato di supporto integrato per i comandi vocali di Alexa. Anche se Astro è stato presentato al mondo durante l’evento dello scorso anno, l’eccentrico prodotto non è mai stato reso disponibile al pubblico. Se siamo fortunati, il 28 settembre le cose potrebbero cambiare.

Probabilmente Amazon non rilascerà ulteriori dettagli sull’evento Devices & Services, quindi non ci resta che pazientare e vedere cosa verrà annunciato la prossima settimana. La vetrina è completamente virtuale e la partecipazione è solo su invito. Per un elenco completo delle rivelazioni, non mancate di controllare il 28 settembre, perché ci saranno sicuramente alcuni annunci importanti.

Restate sintonizzati sulle nostre frequenze ed appena avremo nuove informazioni in merito posteremo un nuovo articolo.