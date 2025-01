Amazon chiude “Prime Prova prima, paga poi” il 31 gennaio. Il servizio di prova vestiti sarà sostituito da funzioni AI come il Virtual Try-On. Leggi di più

Amazon sta per chiudere il suo programma “Prime Prova prima, paga poi”. La notizia ha colto molti di sorpresa, ma il colosso dell’e-commerce ha le sue ragioni. Il servizio, che permetteva ai membri Amazon Prime di provare vestiti e accessori a casa prima di acquistarli, verrà dismesso il 31 gennaio 2025.

Secondo la portavoce di Amazon, Maxine Tagay, il programma funzionava solo per un numero limitato di articoli. Al suo posto, Amazon vuole puntare su nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, la prova virtuale AR, che permette di vedere come stanno addosso le scarpe di alcune marche usando la fotocamera dello smartphone. Un’altra novità sono le “raccomandazioni personalizzate sulle taglie”, un sistema che suggerisce la taglia giusta in base alle recensioni degli altri clienti, grazie a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM).

“Prime Prova prima, paga poi”, nato nel 2018 e precedentemente noto come Amazon Wardrobe, consentiva ai membri Prime di ordinare fino a sei articoli. Dopo una prova di sette giorni, era possibile pagare solo quelli desiderati e restituire gli altri. Una sorta di versione semplificata del servizio di abbigliamento Stitch Fix. Un aspetto importante del programma era la gestione dei resi, un ambito in cui l’azienda sta cercando di ridurre i costi.

La decisione di chiudere “Prime Prova prima, paga poi” si inserisce in un contesto di riduzione dei costi da parte di Amazon. Negli ultimi anni, l’azienda ha operato licenziamenti, ha chiuso negozi fisici e ha ridimensionato alcuni progetti nel settore alimentare.

“Considerata la combinazione di ‘Prova prima, paga poi’ che si estende solo a un numero limitato di articoli e i clienti che utilizzano sempre di più le nostre nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale come la prova virtuale, i consigli personalizzati sulle taglie, le recensioni in evidenza e le tabelle delle taglie migliorate per assicurarsi di trovare la taglia giusta, stiamo eliminando gradualmente l’opzione ‘Prova prima, paga poi’, a partire dal 31 gennaio 2025. Naturalmente, i clienti continueranno a usufruire di una spedizione veloce e gratuita, con resi facili e gratuiti sulla nostra selezione completa di abbigliamento”, ha dichiarato Maxine Tagay.