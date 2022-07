Molte persone si affidano alle recensioni degli altri utenti per scegliere fra le molteplici opzioni di prodotti presenti su Amazon, soprattutto quando si tratta di un prodotto sconosciuto o di un brand poco noto. Siamo veramente sicuri che tutte le recensioni siano veritiere, soprattutto quelle a cinque stelle?

Alcuni venditori di Amazon purtroppo acquistano recensioni false per aumentare artificialmente le classifiche dei loro prodotti o per indurre i consumatori ad acquistare i loro prodotti rispetto alle offerte concorrenti. Identificare recensioni false su Amazon non è una scienza esatta ma può essere utile tenere presente a cosa prestare attenzione e dove potrebbe essere l’inganno.

Perché i venditori Amazon acquistano recensioni false?

Lo shopping online non è come andare fisicamente in un negozio; non è possibile esaminare la merce e confrontarla con prodotti simili presenti sugli scaffali, tantomeno è possibile chiedere consigli ad un addetto. Le recensioni su Amazon dovrebbero sopperire in qualche modo a queste mancanze.

Quando un brand poco noto lancia un nuovo prodotto in un mercato consolidato, il suo successo si basa sul passaparola. Le recensioni positive attirano l’attenzione degli algoritmi di Amazon, così, invece di puntare su una crescita graduale, i venditori di Amazon a volte acquistano molte recensioni per ottenere un vantaggio rispetto ai rivali. Non solo, una pratica sicuramente scorretta è quella che vede alcuni venditori acquistare recensioni false con una stella per i prodotti della concorrenza.

L’algoritmo di ricerca di Amazon non è sufficientemente avanzato per poter identificare le recensioni false e si limita a posizionare i prodotti con recensioni positive più in alto nei risultati di ricerca.

Amazon ha cercato per anni di combattere il problema delle recensioni false. La società ha citato in giudizio diversi siti Web che offrono tali servizi e persino recensori che forniscono recensioni false dietro compenso. Ha anche bandito alcuni brand famosi come Aukey nel 2021 dopo aver accertato la presenza di recensioni false.

In alcuni casi, i venditori contattano direttamente gli acquirenti per chiedere loro di scrivere una recensione positiva in cambio di sconti o prodotti gratuiti. In breve, su Amazon esistono ancora recensioni false nonostante gli sforzi del rivenditore ed è importante individuarle prima di procedere all’acquisto.

Ecco alcuni spunti per poter individuare le recensioni false

Quando si leggono le recensioni sulla pagina di un prodotto è bene cercare come primo passo il tag “Acquisto verificato“. Fatto ciò, se vedi molte recensioni, verificate o meno, tutte pubblicate nel giro di poche settimane, può essere un segno rivelatore che l’azienda ha offerto un incentivo per le recensioni.

Un altro modo per individuare false recensioni su Amazon è esaminare i titoli. La maggior parte dei falsi revisori non entrerà nei dettagli e utilizzerà parole generiche come “buono”, “fantastico”, “must-have”, “cattivo”, “evitare”, ecc., nel titolo. Probabilmente vedrai queste parole ripetute o usate allo stesso modo in un certo numero di recensioni. I revisori autentici tendono a dedicare uno sforzo extra ai titoli delle loro recensioni e possono evidenziare aspetti positivi e negativi in ​​una singola frase.



Le recensioni false inizieranno con un titolo estremamente positivo o negativo, ma generalmente non entrano nei dettagli. Un vero recensore invece tende a condivide informazioni più dettagliate, come l’esperienza di spedizione, i dettagli sull’imballaggio e i pro e i contro del prodotto. In caso di problemi con l’aspetto fisico del prodotto, la persona potrebbe allegare foto o video con il commento.

Un altro dettaglio è la correttezza grammaticale del testo scritto. I revisori retribuiti potrebbero non parlare correntemente l’italiano e finire per riportare frasi scritte con errori grammaticali.

Infine, se sono presenti dettagli e termini troppo tecnici è meglio prestare attenzione, anche se non è detto, magari è una persona che se ne intende e ci tiene ad essere scrupolosa. Fare attenzione soprattutto se un termine ricorre in più recensioni, perché potrebbe trattarsi di un elemento caratteristico del prodotto sul quale il venditore vuole far pressione. La maggior parte dei venditori infatti crea un modello di parole e frasi e condivide l’elenco con i revisori per utilizzarlo nel commento sulla pagina del prodotto Amazon. Se noti un tale schema nella sezione delle recensioni, probabilmente sono commenti falsi.